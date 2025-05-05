Yemekteyiz Hakkı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakkı Bey kaç yaşında, aslen nereli?

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Hakkı Bey merak konusu oldu. 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Hakkı Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Hakkı Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Hakkı Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakkı Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HAKKI KİMDİR?

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YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.