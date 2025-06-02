Yemekteyiz Gülseren kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülseren Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Gülseren kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülseren Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Haziran haftasında yarışacak olan Gülseren Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülseren Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Gülseren Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülseren Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GÜLSEREN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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