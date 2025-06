Yemekteyiz Funda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Kasım haftasında yarışacak olan Funda Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Funda Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ FUNDA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Funda Budanur, 24 yaşında ve bekar olan yarışmacı, aslen Hataylı. Gazetecilik bölümünden mezundur.

Şu anda mesleğini icra etmeyen Funda Hanım, geçmişte röportaj yapıp, haberlere gittiğini söyledi. Radyo Televizyon programcılığından mezundur.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.