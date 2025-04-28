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Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 28 Nisan - 2 Mayıs haftasında yarışacak olan Derya Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Derya Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Derya kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Nisan - 2 Mayıs haftasında yarışacak olan Derya Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Derya Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DERYA HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Derya hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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