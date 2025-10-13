Yemekteyiz Bilal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bilal Bey kaç yaşında, nereli?

Hafta boyunca Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz'in 13-17 Ekim tarihli bölümlerinde yarışan Bilal Bey, izleyicilerin dikkatini çekti. Kendine özgü tarzı ve iddialı menüsüyle öne çıkan Bilal Bey'in yaşamı, yaşı ve memleketi hakkında ayrıntılar merak konusu oldu.

YEMEKTEYİZ BİLAL KİMDİR

Bilal Bey, 29 yaşında, bekar ve aslen Antalyalıdır. Mesleği sistem mühendisliği olan Bilal Bey, teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmektedir. Boş zamanlarında konsol oyunları oynamaktan keyif alır. Kendisini titiz, düzenli ve detaylara önem veren biri olarak tanımlar. Mutfakta yaratıcı olmayı seven Bilal Bey, yemek yaparken farklı lezzetler denemekten çekinmez ve sınırlarını zorlamaktan hoşlanır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, İngiliz yapımı "Come Dine with Me" formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, yarışmacıların sırayla birbirlerinin evine misafir olduğu ve hazırladıkları yemeklerle puan topladığı eğlenceli bir formata sahiptir.

2012 yılında Fox TV'ye geçen yarışma, 2017 yılından bu yana TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı program, hem rekabeti hem de sofralardaki samimi sohbetleri bir araya getirerek izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam etmektedir.