Yemekteyiz Bergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bergen Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Nisan - 2 Mayıs haftasında yarışacak olan Bergen Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Bergen Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bergen Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BERGEN HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Bergen 34 yaşındadır. 1 yıllık evli olan Bergen Niğdelidir. Yemekteyiz Bergen muhasebe müdürüdür.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoBergen'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.