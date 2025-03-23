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Yemekteyiz Behice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Behice Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Behice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Behice Bey kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Behice Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Behice Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Behice Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Behice Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Behice Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Behice Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Behice Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Behice Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BEHİCEKİMDİR?

Yemekteyiz Behice, hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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