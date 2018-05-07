Yemekten Zehirlenen Üniversite Öğrencisi, Taburcu Edildikten Sonra Öldü
İzmit'te, restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
İzmit'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, yaşamını yitirdi.
SERUM TEDAVİSİ SONRASI TABURCU EDİLDİ
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.
GECE FENALAŞTI, HASTANEYE GİDERKEN KALBİ DURDU
Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hadi satan paragoz hain peki en temel gorevi hasta kurtarmak olan doktorlar neden işgüzar üstelik cana mal oluyor.görevini layikiyla yapan vatandaşa emanet gözüyle bakan tüm doktorlarimiza candan teşekkür ederimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bu cocuk yemekten zehirlense o restoranda bircok kisi ayni yemegi yemistir farkli vakalar olurdu bence kalp krizi geciriyormus anlamamis doktorlar benim kardesimde mide bulantisi ile rahatsizlasti ama olum sebebi kalpti kalp krizinde mide bulaniyo arkadaslarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Peki gül hanım Almanya süper ülke gelir dağılımı seninkinin kat kat üstünde insanlar bu ülkeye iltica için canlarını ortaya koyuyor hamaset yok adalet çok senin vatandaşlarını kapı önüne koyverse hiçbi söz söyleme hakkın olamaz onun için ordaki vatandaşların yatıp kalkıp Alman devletine binlerce kez şükür etsinler şükür sahtekarlık yapmasınlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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orta doğu ülkelerinde olan kadercilikten pis arabın peşinden gidip kurtulmadıkça bilimden uzak kaldıkça ne bu dünyada nede öbür dünya ahiret hayatında iki yakan bir araya gelmez belalar başından eksik olmaz kurtul araptan kurtul.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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lokantalarda tavuklu hiç bir yemegi yemeyin çünkü en çok zehirlenme tavuktan oluyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır