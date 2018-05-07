Yemekten Zehirlenen Üniversite Öğrencisi, Taburcu Edildikten Sonra Öldü

Yemekten Zehirlenen Üniversite Öğrencisi, Taburcu Edildikten Sonra Öldü

İzmit'te, restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

İzmit'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, yaşamını yitirdi.

SERUM TEDAVİSİ SONRASI TABURCU EDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

GECE FENALAŞTI, HASTANEYE GİDERKEN KALBİ DURDU

Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR (36)

  • LA EDRİ:
    Hadi satan paragoz hain peki en temel gorevi hasta kurtarmak olan doktorlar neden işgüzar üstelik cana mal oluyor.görevini layikiyla yapan vatandaşa emanet gözüyle bakan tüm doktorlarimiza candan teşekkür ederim
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  • SINEM:
    bu cocuk yemekten zehirlense o restoranda bircok kisi ayni yemegi yemistir farkli vakalar olurdu bence kalp krizi geciriyormus anlamamis doktorlar benim kardesimde mide bulantisi ile rahatsizlasti ama olum sebebi kalpti kalp krizinde mide bulaniyo arkadaslar
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  • GÜL KURTA:
    Peki gül hanım Almanya süper ülke gelir dağılımı seninkinin kat kat üstünde insanlar bu ülkeye iltica için canlarını ortaya koyuyor hamaset yok adalet çok senin vatandaşlarını kapı önüne koyverse hiçbi söz söyleme hakkın olamaz onun için ordaki vatandaşların yatıp kalkıp Alman devletine binlerce kez şükür etsinler şükür sahtekarlık yapmasınlar.
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  • Z RAPORU:
    orta doğu ülkelerinde olan kadercilikten pis arabın peşinden gidip kurtulmadıkça bilimden uzak kaldıkça ne bu dünyada nede öbür dünya ahiret hayatında iki yakan bir araya gelmez belalar başından eksik olmaz kurtul araptan kurtul.
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