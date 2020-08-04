Yemekten zehirlenen fındık işçisi sayısı 18'e yükseldi
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Yemekten zehirlenen fındık işçisi sayısı 18'e yükseldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık tarlasında çalışan işçiler ile tarla sahiplerinden toplam 18 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yemekten zehirlenen fındık işçisi sayısı 18'e yükseldi
04.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:02

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık tarlasında çalışan işçiler ile tarla sahiplerinden toplam 18 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ormanlı Beldesi Sarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçileri saat 15.00 civarında yoğurtlu makarna, nohut ve karpuz yedi. Fındık işçilerinde akşam saat 18.30 sıralarında mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayeti başlayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesi olan işçileri ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirdi. İşçilerin hastaneye getirilmesi sırasında ambulanslar yeterli gelmeyince bazı işçiler minibüsle hastaneye getirildi. Fındık işçilerinin hayati tehlikeleri bulunmazken, neden zehirlendikleri yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Jandarma olayla ilgili olarak fındık tarlasının sahibi Mustafa Erdoğdu'nun ifadesine başvurdu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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