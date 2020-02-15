Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında
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Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında

Van'ın Saray ilçesinde, 3 gün önce yedikleri yemekten zehirlenen doktor ile 2 hemşirenin bayılma anları sağlık ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

15.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:08
Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında

'ın ilçesinde, 3 gün önce yedikleri yemekten zehirlenen doktor ile 2 hemşirenin bayılma anları sağlık ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Örenburç Mahallesi'ndeki sağlık merkezinde görevli doktor Ö.F.B. ile hemşireler E.K. ve F.N, 12 Şubat'ta yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Saray Sağlık Ocağına getirilen sağlık çalışanları, merkezin girişinde bayılarak düştü. İlk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doktor ve 2 hemşirenin yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle bayıldıkları anlar, sağlık ocağındaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında
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