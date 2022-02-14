Yemekten ödün vermeyerek sporla bir yılda 50 kilo verdi

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da aşırı kiloları nedeniyle gece uykusunda boğulma tehlikesi geçirince zayıflama kararı veren Cenap Kalaycıoğlu (32), yemekten ödün vermeden spor yaparak bir yılda 135 kilodan 85 kiloya döştü. Kalaycıoğlu, "Mangal partilerinden spora geçerek bu kadar kiloyu verdim" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Müdürlüğü Uydu Takip ve İzleme Birimi'nde şef olarak görev yapan 1 çocuk babası Cenap Kalaycıoğlu, 7 yaşından 19 yaşına kadar aktif olarak yaptığı yüzme, kayak, basketbol, futbol ve kayağı bıraktıktan sonra kilo almaya başladı. Yazılım sektöründe, masa başında çalışmaya başlayan 1 metre 73 santim boyundaki Kalaycıoğlu, 135 kiloya ulaştı.

Şimdilerde sporun yaşamının bir parçası olduğunu belirten Cenap Kalaycıoğlu, "Aslında yemekten de çok fazla ödün vermedim. İnsanlar kilo verme girişiminde bulunuyorlar, fakat 10 kilo verip, akabinde 20 kilo olarak geri alıyorlar. Önemli olan sağlıklı bir şekilde kilo vermek. Daha önceden giyinmek istediğim fakat sığmadığım pantolonların içine şu an iki tane daha Cenap sığar. Erzurum malum kış şartları ağır bir şehir, eksi 30'lara varana kadar hava sıcaklıklarımı oluyor ama inanın spor yapmak isteyene hiçbir şey engel değil. Hiçbir hava şartı olsun, hiçbir zorluk olsun engel değil."