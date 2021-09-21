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Yemekte indirim oyunu bozuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gıda fiyatları üzerindeki denetimler yoğunlaşırken, yeme-içme sektörünün indirim reklamları da mercek altına alındı.

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gıda fiyatları üzerindeki denetimler yoğunlaşırken, yeme-içme sektörünün indirim reklamları da mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son toplantısında yeme-içme sektöründeki indirim oyununa 'dur' dedi. Lokantalarla ilgili şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, Türkiye'nin önde gelen bir yemek siparişi uygulamasında yapılan "İndirim Yağmuru" adı altındaki kampanyada, fiyatlara önce zam sonra indirim yapıldığını ortaya çıkardı. Örneğin, bir lokantanın tavuk kanadını, internet adresinde yüzde 30 indirimle 45 lira yerine 31,5 liraya satışa sunduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 30 lira olduğu belirlendi.

Bir balık lokantasının da 1 kilogram hamsi tavayı internette yüzde 35 indirimle 82 lira 90 kuruş yerine 53 lira 89 kuruşa satışa sunduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 54 lira olduğu tespit edildi. Benzer şekilde, bir lokantada bir kebap dürümün internet adresinde 38 lira yerine 19 liraya satışa sunulduğu, aynı ürünün fiyatının firmaya ait menüde 15 liraya satıldığı belirlendi.

Tespitlerin ardından 6 firmanın uygulama üzerindeki reklamları durduruldu.

(İHA)

Yemekte indirim oyunu bozuldu

Yemekte indirim oyunu bozuldu

Yemekte indirim oyunu bozuldu

Yemekte indirim oyunu bozuldu
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