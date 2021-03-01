Yemeksepeti ve Futbolist güçlerini birleştirdiğini açıkladı

"Futbolist (FutbolistCo) X Yemeksepeti (yemeksepeti) iş birliği duyuruldu. Bu ortaklık Türkiye espor sektörünün gelişmesine katkı sağlayan adımlardan biri olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde ByNoGame ile işbirliği yapıldığını duyuran kulüp, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attığını açıkladı. Futbolist yapılan paylaşımda, artık Yemeksepeti ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin en başarılı espor kulübü ve Türkiye'nin en büyük online yemek ve market ürünleri sipariş platformunun yeni ve daha büyük başarılar için güçlerini birleştirdiği duyuruldu.

Playerbros ailesi olarak anlaşmanın her iki tarafa ve Türkiye espor sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: Playerbros