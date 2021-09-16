Yemeksepeti, son 1,5 yılda 45 bin restoranı dijitalleştirdi

Yemeksepeti, son 1,5 yılda 45 bin restoranı dijitalleştirerek toplamda 9 milyon tekil kullanıcıdan sipariş aldı.

Yemeksepeti'nin sisteme son 1,5 yılda dahil şirketler arasında yaptığı araştırmaya göre, şirketin restoranların hızla dijitalleşmesi konusunda attığı adımlar sayesinde 1,5 yılda 45 bin restoran online paket servis hizmetine başladı.

Bu restoranlardan şu ana kadar 9 milyona yakın tekil kullanıcı sipariş verdi. Yemeksepeti'nin dijital platformuna katılan her bir restoran ortalama olarak günde 15 sipariş alarak cirosunu büyüttü.

Yemeksepeti, iş ortağı restoranlara büyük avantajlar sunarken, dijitalleşme ile önemli bir rekabet eşitliğini de sağlıyor. Özellikle mahalle restoranı olarak tanımlanan tekil işletmelerin cirolarının artırılması ve zincir restoranlarla adilce rekabet edebilmesi için dijitalleşme büyük önem taşıyor.

Dijitalleştirilmesine destek verilen restoranların yüzde 85'i tekil restoranlardan oluşuyor. Bu sayede mahalle restoranları ayakta kalabiliyor, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayabiliyor. Dijitalleşmenin sunduğu fırsat ve rekabet eşitliği ortamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin dışında Anadolu'daki restoranlar da cirolarını artırıyor. Yemeksepeti desteğiyle dijitalleşen restoranların yarısı bu 3 büyükşehir dışındaki illerde açıldı.

Araştırmada, Yemeksepeti desteğiyle dijitalleşen restoranlar arasında yüzde 13 ile kebap ve Türk mutfağı ön plana çıkıyor. En çok sipariş edilen ürünler arasında ise lahmacun, döner ve Adana dürüm yer alıyor.

"360 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO) Sertaç Şener, kuruldukları günden bu yana teknolojik gelişmelerin merkezinde olduklarını ve bu konuda öncü çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Teknolojik altyapıları sayesinde gelişen teknolojilere hızla adapte olabildiklerini kaydeden Şener, bu konuda restoranlara da önemli bir çözüm ortağı olduklarını belirtti.

Şener, son 1,5 yılda restoranlara çok kısa sürede online sipariş hizmetine başlayabilme fırsatı sağladıklarını ve bu sayede işletmelerin yeni düzene kısa sürede uyum sağladığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda Yemeksepeti'nin sahip olduğu veri ve teknolojik gücü sayesinde restoranlar kendi işlerini büyütme, yeni şubeler açma, doğru yerde doğru reklam verme konusunda da faydalar elde etti. Bununla birlikte dijitalleşmelerine katkı sağladığımız 45 bine yakın restoranda ortalama 8 kişinin çalıştığını hesap ettiğimizde 360 bin kişinin istihdamında katkı sahibi olduğumuzu ve bu ortamda evine ekmek götürmeye devam edebilmelerine destek olduğumuzu söyleyebiliriz. Restoranlara bu desteği sağlayabilmek ve talebi karşılayabilmek için satış departmanımız başta olmak üzere tüm departmanlarımız ile dört koldan çalıştık ve artan sorumluluklarımızı tam yerine getirmek için 6 bine yakın yeni işe alım gerçekleştirdik." ???????