Yemeksepeti'nden şirketler için bulut yemekhane çözümü: Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan
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Yemeksepeti'nden şirketler için bulut yemekhane çözümü: Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan

Yemeksepeti'nden şirketler için bulut yemekhane çözümü: Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Yemeksepeti, hibrit çalışma modeline geçen şirketler ve çalışanları için Kurumsal Cüzdan uygulamasıyla bulut yemekhaneler yaratıyor.

Yemeksepeti, hibrit çalışma modeline geçen şirketler ve çalışanları için Kurumsal Cüzdan uygulamasıyla bulut yemekhaneler yaratıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, özellikle salgın dönemiyle birlikte hibrit çalışma modeline geçen şirketlerin "yemekhaneleri açacak mıyım, yemek sayısını nasıl ayarlayacağım'" sorularına Kurumsal Cüzdan uygulamasıyla çözüm buluyor ve bulut yemekhaneler yaratıyor.

30 binden fazla restoranda geçerli olan Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan sayesinde hem şirketlere hem de ister evden ister ofisten çalışmayı tercih eden çalışanlara farklı kolaylık ve avantajlar sağlanıyor. Kurumsal Cüzdan uygulaması Türkiye'de bu sektörde bir ilk olarak ayrıca dikkati çekiyor.

Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan ile şirketler, çalışanlarının Yemeksepeti Cüzdanı'na tıpkı dijital bir yemek kartı gibi aylık kullanım tanımlayarak Yemeksepeti'ne kayıtlı binlerce restoran üzerinden sipariş verebilmelerini sağlıyor. Şirketler Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan'ın tanımlama esnekliği ile ofis yemekhaneleri açık olsa da belirli günler evden çalışanlarına sadece evden çalıştığı gün için bile kullanım tanımlayabiliyor. Böylece hibrit çalışma modeline geçen şirket ve çalışanlara hızlı, kolay ve temassız alışverişiyle Yemeksepeti eşlik ediyor.

Yemeksepeti Kurumsal Cüzdanı'nı finans, hizmet, hukuk, eğitim, sağlık, sigorta, sosyal hizmetler, medya ve iletişim gibi birçok farklı sektörden şirket kullanıyor. 30 binden fazla restoranda geçerli olan Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan uygulamasının 2021 Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 7 bin kurumsal müşterisi var.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Chief Product Officer'ı Nedim Nahmias, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme son birkaç yıldır tüm dünyada ve neredeyse her sektörde iş yapış şekillerimizin merkezindeydi. Pandemi ile bu sürecin daha da hızlanması ve dünyanın dijitalleşmeye öngörülenden daha fazla uyum sağlaması kaçınılmaz oldu. Bu uyumdaki artışı Yemeksepeti Cüzdan kullanıcı sayılarında da görebiliyoruz. Yeni dijital dünya sürekli gelişim gösterdiği için şirketlerin çok daha dinamik olmayı hedeflediği bu süreçte Kurumsal Cüzdan kullanıcısı şirketler hem çalışana değer politikalarına ek bir dijital çözüm sunuyor, hem de bütçe yönetimi, yemek israfı gibi konularda avantaj kazanıyor. Yemeksepeti olarak en yeni teknolojiyi her zaman merkezimize alıyor ve yeni nesil çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Yemeksepeti'nden şirketler için bulut yemekhane çözümü: Yemeksepeti Kurumsal Cüzdan - Haberler Ekonomi
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