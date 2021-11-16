8 ay önce hacklenme olayı ile gündeme gelen Yemeksepeti yine hacklenmeolayı ile gündem oldu. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi? 2021 Yemeksepeti verileri çalındı mı? İşte detaylar…

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?

Yemeksepeti'nden yapılan açıklama:



"Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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