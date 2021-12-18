Yemeksepeti'den kullanıcılarına hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemeksepeti'den kullanıcılarına hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi

Yemeksepeti'den kullanıcılarına hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Yemeksepeti, yılın son kampanyasında kullanıcılarına 75 TL'ye varan Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi elde etme fırsatı sunuyor.

Yemeksepeti, yılın son kampanyasında kullanıcılarına 75 TL'ye varan Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi elde etme fırsatı sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, kullanıcılarına kaçırılmayacak bir yıl sonu fırsatı veriyor. 2021 yılının son kampanyasında Yemeksepeti, kullanıcılarını diledikleri lezzetlere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırırken, Yemeksepeti Cüzdan bakiyelerine de siparişleri karşılığında para yüklüyor.

Yemeksepeti, 17-23 Aralık tarihleri arasında 2 sipariş veren kullanıcılarının cüzdan bakiyelerine 20 TL, 3 sipariş verenlere 30 TL, 4 sipariş verenlere 40 TL, 5 ve 5'in üzerinde sipariş veren kullanıcılarına ise toplamda 75 TL hediye Yemeksepeti Cüzdan bakiyesi tanımlıyor.

Kampanya koşullarına göre kampanyaya katılabilmek için sipariş tutarının en az 40 TL olması gerekiyor. Bütün ödeme tiplerinde bu koşulları sağlamış olan Yemeksepeti siparişleri, başarılı olarak tanımlanarak değerlendirmeye alınıyor. Kampanyadan Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kullanıcılar faydalanabiliyor.

Yemeksepeti'nin yemek siparişi vermeyi bütçe dostu ve daha cazip hale getirdiği yılın bu son kampanyasında, kullanıcıların Yemeksepeti Cüzdan bakiyelerine yüklenen paralar 31 Aralık Cuma gününe kadar kullanılabiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title