Yemeklik Mantar Üreticiliği Eğitimi Verildi

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere ve teknik elemanlara yönelik yemekli mantar üreticiliği eğitimi verildi.



İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına İl Müdürü Murat Şahin, çiftçiler ve teknik elemanlar katıldı. Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği eğitimi Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Ziraat Mühendisleri Ercan Karaduman, Ayhan Akdeniz ve Fevzi Çalışıcı tarafından verildi.



Eğitim programının açılışında konuşan İl Müdürü Murat Şahin, yemeklik mantar üretiminin Türkiye'de giderek arttığına ancak üretimin yeterli miktarda olmadığına dikkat çekti. İl Müdürü Şahin, yemeklik mantar üretiminin küçük alanlarda küçük yatırımlarla yapılabilen bir üretim olduğunu ifade ederek Erzincan'da bu sektörü geliştirmek istediklerini söyledi. Samsun'dan gelen uzmanlardan aldıkları bilgilere göre Erzincan'daki mantar tüketiminin Samsun'dan daha fazla olduğunu söyleyen İl Müdürü Şahin, "Erzincan en azından kendi tükettiği mantarı kendisi üretebilmelidir. Biz bu potansiyele sahibiz. Yeter ki cesaretli çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz bu noktada gönüllü olsunlar. Biz kendilerine her türlü teknik yardımda bulunmaya hazırlayabiliriz. Küçük bir alanda mantar yetiştiren bir çiftçi çok rahatlıkla ailesini geçindirebilir. Bu eğitim bu açıdan son derece önemlidir" şeklinde konuştu.,



Eğitim programında konuşan Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mantar Uzmanı Ziraat Mühendisi Ercan Karaduman ise Türkiye genelindeki mantar üretimine dair bilgiler verdi. Türkiye'nin dünyada bu alanda 16. Sırada yer aldığına dikkat çeken Karaduman, bu rakamın yetersiz olduğunu ifade ederek"ülke olarak daha çok üretmek zorundayız" dedi. Eğitim programında uzmanlar yemeklik mantar üretmenin püf noktalarını çiftçilere anlatarak pratik bilgiler verdi. Bu alanda merak edilen ve en çok yöneltilen sorular da uzmanlar tarafından cevaplandırıldı. - ERZİNCAN