Yemeklerine fare zehri karıştığı sanılan 7 kişi tedaviye alındı MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yedikleri akşam yemeğine fare zehri karıştığı sanılan akraba 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yedikleri akşam yemeğine fare zehri karıştığı sanılan akraba 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çamlıyayla ilçesinde oturan Bahattin A. (67) ve Nafia A. (65) ile Belgin Ç. (40), Galip Ç. (41), Selçuk Ç. (12), Salih Ç. (11) ve Gülsüm A. (31), dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen 7 kişi, çağırılan ambulansla Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavileri süren 7 kişinin, akşam yemeğine konulan tuza fare zehrinin karışması sonucu rahatsızlandığı öne sürüldü. Yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

Kaynak: DHA