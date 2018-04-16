Yemeklerde, Çayda, Hastalıklarda: Zerdeçal
Güçlü miktarda E ve C vitamini içeren curcumin benzeri bileşikleriyle bilimsel araştırmalara konu olan ve hakkında 10 binden fazla makale yazılan zerdeçal, uzmanlar tarafından hastalıklara karşı doğal bir zırh olarak tanımlanıyor.
Güçlü miktarda E ve C vitamini içeren curcumin benzeri bileşikleriyle bilimsel araştırmalara konu olan ve hakkında 10 binden fazla makale yazılan zerdeçal, uzmanlar tarafından hastalıklara karşı doğal bir zırh olarak tanımlanıyor.
Kaynak: Dunya.com