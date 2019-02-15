Yemekhanede 2 İş Arkadaşını Öldüren Garson, 'Pişmanım' Dedi

SİVAS'ta Karayolları misafirhanesinin yemekhane bölümünde tartıştığı iş arkadaşları Özel Kızak (34) ve Mustafa Tutuş'u (39) pompalı tüfekle öldüren garson Alparslan Kepenek (44), hakim karşısına çıktı. Kepenek, iş arkadaşlarını, olaydan sonra boşandığı eski eşiyle ilişkileri olduğundan şüphelendiği için öldürdüğünü ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Alparslan Kepenek'in eski eşi S.Ç., sanığın iddiasının doğru olmadığını ifade etti. Çiftin kızları K.K. (16) ise annesinin babasını aldattığını söyledi.

Olay, 23 Kasım 2018'de Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin yemekhane bölümünde garsonluk yapan Alparslan Kepenek, tartıştığı iş arkadaşlarından fırın ustası Mustafa Tutuş ve aşçı Özal Kızak'ı pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden öldürdüğü Kızak'ın otomobili ile kaçan Kepenek ertesi gün arazide yakalandı. Gözaltına alınan Alparslan Kepenek, ilk ifadesinde olayda kullandığı tüfeği kayınbiraderi Tanju Ç.'den aldığını ve kendisini cinayete onun azmettirdiğini söyledi. Kepenek, mahkemece tutuklandı. Bu ifade üzerine Tanju Ç. de Şarkışla ilçesinde gözaltına alınarak tutuklandı.

Alparslan Kepenek hakkında 'kasten öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık ve tasarlayarak öldürme'; Tanju Ç. hakkında ise 'azmettirme' suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Alparslan Kepenek ve Tanju Ç. ile öldürülenlerden Mustafa Tutuş'un eşi Seda Tutuş, diğer maktul Özal Kızak'ın kardeşleri Esra Yıldız, Yasemin Kaya, Çiçek Aminci, Suat Kızak ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk savunmasını yapan cinayet sanığı Kepenek, iş arkadaşları Tutuş ve Kızak'ı boşandığı eşi S.Ç. ile ilişkileri olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Sanık, olay günü iş yerinde maktul Mustafa Tutuş ile tartıştıklarını, daha önceleri de kendisine hakaret edip, küfürlü konuştuğunu, bu şekilde davranmaması konusunda uyarıda bulunduğunu ancak yine küfür ettiğini söyledi. Alparslan Kepenek, "Mustafa ile Özay aralarında konuşuyordu. Beni ortadan kaldırmaları gerektiğini, onlara ayak bağı olduğumu söylüyorlardı. Akşam 22.00 gibi tartışmaya başladık. Aşağı kata indim, daha önceden iş yerime getirip dolabıma kilitlediğim tüfeği getirdim. O sırada bile ben alttan alıyordum. Mustafa tüfeğin namlusunu tuttu. Özay mutfağa doğru koştu. Kaçmak istese kapı yanındaydı ama o mutfağa bıçak almaya gitti. O sıra ben Mustafa ile boğuşuyordum. Silah ateş aldı. Sonrasını hatırlamıyorum. Vurma niyetiyle değil korkutma amacıyla silahı almıştım. Mustafa'ya sıktıktan sonra Özay'a sıkmışım onu hatırlamıyorum. Çok pişmanım. İkisinin de eski karımla ilişkisi vardı, o yüzden öldürdüm" dedi.

'İNTİHAR ETMEK İSTEDİM'

Olayın istemediği boyutlara ulaştığını ifade eden sanık Kepenek, "Tetiğe kaç kez bastığımı, Özay'ı nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Olay sonrası Özay'ın aracının anahtarlarını yerde görmüştüm. Anahtarları aldım, arabaya bindim, o heyecandan aracı çalıştıramadım. O sıra yanıma iş arkadaşımız Levent geldi. Ondan beni olay yerinden götürmesini, çocuklarımı görmek istediğimi söyledim ama o karışmayacağını söyleyince oradan ayrıldım. Düşüncem, eve gidip çocuklarımı görmek, sonra da kendimi öldürmekti. Eve gittim, kapıda polisler vardı, içeri giremedim, kaçtım. Onları öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Cinayetleri tasarlamadım. Öldürmek istesem onları ilk gördüğümde öldürürdüm. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmada diğer tutuklu sanık Tanju Ç. ise eski eniştesinin ifadesinin baştan sona yalan olduğunu, psikolojik sorunları bulunduğunu söyleyerek, "Ablam, eniştemi aldatmadı. Geçirdiği bir kazadan sonra psikolojisi bozuldu. Üzerime attığı suçu kabul etmiyorum. Cinayeti ben azmettirmedim, beraatimi istiyorum" dedi.

'KOCAMI ALDATMADIM'

Sanık Alparslan Kepenek'in olaydan sonra boşandığı S.Ç. ise eski eşinin hakkındaki iddialarını kabul etmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Özay'ı hayatımda hiç görmedim. Dışarıda görsem bile tanımam. Mustafa ile de 2 kez misafir oturmasında karşılaştım. Kocam 2015 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra psikolojisi bozuldu. 6 ay yatağa bağımlı kaldı. Her şeyiyle ben ilgilendim. Ben onu hiçbir zaman aldatmadım. Eşimin cinayetleri neden işlediğini bilmiyorum. Cinayetleri polis aradığında öğrendim ve şoka girdim."

'ANNEM, BABAMI ALDATTI'

Duruşmada ifadesine başvurulan sanık Alparslan Kepenek'in kızı K.K. ise annesinin babasını aldattığını söyledi. K.K., "Bir gece annemin telefonda Mustafa ile canımlı cicimli konuştuğunu duymuştum. Telefonuna da cinsel içerikli videolar geliyordu. Annemin telefonunu kontrol ettiğimde arama kaydı silinmiş oluyordu. Böyle bir şeyi başta babama söylemedim. Annemin böyle bir şey yaptığını kendime yediremedim. Annem ile babam arasında boşanma davası açılınca babama durumu anlattım" dedi.

Öldürülenlerden Mustafa Tutuş'un eşi Seda Tutuş ise kocasıyla arasında hiçbir sorun olmadığını, çok mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyerek, sanık Alparslan Kepenek'in anlattığı gibi bir durumdan şüphelenmediğini beyan etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kepenek'in tutukluluk halinin devamına, Tanju Ç.'nin ise tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Sivas

Kaynak: DHA