Yemek yerken sırtından bıçaklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemek yerken sırtından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yemek yerken sırtından bıçaklandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yemek yerken sırtına 4 bıçak darbesi alan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Yemek yerken sırtından bıçaklandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yemek yerken sırtına 4 bıçak darbesi alan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir restoranda yemek yiyen 33 yaşındaki A.S.'nin arkasından daha önce husumetli olduğu 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla A.S.'yi sırtından 4 defa bıçakladı. 2 şahıs, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerinde gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Yemek yerken sırtından bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş

Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş

 Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Gökhan Töre Ali Palabıyık
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yemek yerken sırtından bıçaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:40:25. #1.17#