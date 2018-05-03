İş Yerini Sel Bastı, Mahsur Kalan Aile Çay İçmeye Devam Etti

Erzurum'da 10 dakikalık sağanak, sele neden oldu. Birçok iş yerini su bastı. Yemek yiyen bir aile lokantada mahsur kaldı.

ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Merkez Palandöken ilçesinde birçok iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları ellerine kova ve süpürge alarak suyu boşaltmaya çalıştı.

YEMEK YİYEN AİLE UZUN SÜRE DIŞARI ÇIKAMADI

Yağmur öncesi yemek için lokantaya gelen Çalmaşur ailesi, yağmur suları nedeniyle uzun süre dışarı çıkamadı. Çalışanlar temizlik yaparken Çalmaşur ailesi de çay içti. Daha sonra lokantadan ayaklarına poşet geçirek çıkıp araçlarına binen Taner Çalmaşur, "Biz lokantaya girerken aninden yağmur başladı. Tam yemeğimizi yiyeceğimiz sırada lokantayı sel bastı. Çok korktuk, daha sonra itfaiye ekipleri gelip suyu çekti. İş yeri çalışanları da temizlik yaptı. Bizde lokantada mahsur kaldık" diye konuştu.

KARAYOLLARINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Sel nedeniyle karayollarında hasar oluştu, bazı otomobiller arızalandı. Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü sabah yaptığı yazılı açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıklamıştı.