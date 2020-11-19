Yemek yerden kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
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Yemek yerden kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı

19.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:45
Yemek yerden kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı

Samsun'da çalıştığı fabrikada yemek yerden kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin covid-19 testi pozitif çıktı.

Samsun'da çalıştığı fabrikada yemek yerden kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin covid-19 testi pozitif çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hilmican Yıldırım iş yerinde yemek yerken aniden kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. İş arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. 112 ekipleri kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yapıp ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hilmican Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'a yapılan covid-19 testi ise pozitif çıktı. Yıldırım'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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