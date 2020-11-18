Yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

18.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:32
Yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun'da çalıştığı fabrikada yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı fabrikada yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hilmican Yıldırım iş yerinde yemek yerken aniden kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. İş arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. 112 ekipleri kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yapıp ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hilmican Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN

Yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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