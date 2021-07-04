Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı
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Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı

Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Televizyon kanallarında yayınlanan yemek yarışmaları gastronomiye olan ilgiyi arttırdı.

Televizyon kanallarında yayınlanan yemek yarışmaları gastronomiye olan ilgiyi arttırdı.

Çeşitli televizyon kanallarında birkaç yıldır popüler olan yemek yarışmaları, gençlerin mutfağa, aşçılığa, gastronomiye ilgisini artırdı. Bursa'da saray mutfağının eşsiz yemeklerini müşterilerine sunan Bülent Barış, yeni neslin mutfakta daha eğitimli olduğunu anlattı. 35 yıldır aşçılık yapan Barış, yemek yarışmalarının gençleri mutfağa teşvik ettiğinin altını çizerek, "Türkiye gastronomi konusunda iyi yolda. Alttan gelen gençlerin mutfağa ilgisi arttı. Meslek liseleri ve üniversitelerde eğitim gören gençler doğru yerlerde stajlarını yaparak pratik bilgiler de ediniyor. Ben de kendi işletmemde stajyer çalıştırıyorum. Burada yemek tekniklerinden, hazırlanmasından sofraya kadar her şeyi gösteriyoruz. O gençlerimizin arasında çok kabiliyetli arkadaşlarımız var" dedi.

Gençlerin önce kendilerini dinlemesi gerektiğini ve hangi mesleği yapmak istediklerine karar verdikten sonra bu işe atılmaları gerektiğini belirten Barış, "Gastronomi bölümünü istiyorsa, bu işi kalpten yapması gerekiyor. Sadece renkli göründüğü için bu mesleği seçmesinler. Gastronomi seçerken bu işin çok zorlukları var. Bir usta kolay olmuyor. Bir ağaç düşünün, fidandan kocaman ağaç olması yılları alıyor. Mesleğin tehlikeli yanları da var. Ama onların yanı sıra bir ürünü bir hale getirmek çok güzel duygu. Ben 35 yıldır her gün yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bu işi seviyorsalar gençlerimize tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı
Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı
Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı
Yemek yarışmaları gastronomiye ilgiyi arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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