Yemek yaparken, engel tanımadılar
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Yemek yaparken, engel tanımadılar

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, down sendromlu öğrenciler, en güzel yemeği yapabilmek için yarıştı.

17.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:21
Yemek yaparken, engel tanımadılar

'ün ilçesinde, down sendromlu öğrenciler, en güzel yemeği yapabilmek için yarıştı.

Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği'nce 'Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Düğün salonundaki etkinlik öncesi rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 13 down sendromlu, müzik eşliğinde oynayarak, eğlendi. Daha sonra yarışmaya geçildi. Öğrenciler, şeflerin yardımıyla yemek yapmaya başladı. Down sendromlu öğrencilerin yemek konusunda engel tanımadığını söyleyen Dernek Başkanı Muhammet Karaöz, Engelli arkadaşlarımız için şeflerin yardımıyla onları sevindirmek, güzel ortam yaşamaları için etkinlik düzenledik dedi. Şefler, 13 yarışmacıyı birinci olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
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