Yemek yaparken alev alan piknik tüpünü sokağa fırlattı
Antalya'nın Akseki ilçesinde evin üçüncü katından sokağa fırlatılan piknik tüpünü itfaiye söndürdü.
04.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:23
Antalya'nın Akseki ilçesinde evin üçüncü katından sokağa fırlatılan piknik tüpünü itfaiye söndürdü.
Demirciler Mahallesi Akseki Şehit Jandarma Hüseyin Özçelik Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında oturan Selim Dönmez, yemek yaptığı sırada piknik tüpünü alev aldı.
Alevlere müdahale edemeyince piknik tüpünü üçüncü kattan sokağa atan Dönmez, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu tüp patlamadan söndürüldü.
Bu arada, çevredeki vatandaşlar merakla çalışmaları izledi.
Kaynak: AA