Yemek Ustaları, Kiraz Yaprağı sarması için yarışacak

Yeşilyurt Kent Konseyi ile (MAGTAD) Malatya Gastronomi ve Turizm Derneği işbirliğiyle; Yeşilyurt Mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan Kiraz Yaprağı Sarma Köftesinin tanıtımına destek olmak adına yarışma düzenlenecek. Yarışmanın ödülleri 25 Haziran Cuma günü Çırmıktı Lezzet Caddesinde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.