Yemek siparişinde "güvenilir restoranları tercih edin" uyarısı
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Yemek siparişinde "güvenilir restoranları tercih edin" uyarısı

Yemek siparişinde
01.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:58

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, dışarıdan verilen yemek siparişinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini en aza indirmek için güvenilir restoranların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, dışarıdan verilen yemek siparişinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini en aza indirmek için güvenilir restoranların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Saner, yaptığı yazılı açıklamada, eve sipariş edilen gıdaların her dönemde güvenli yerlerden temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesinin, eldeki veriler ışığında, Kovid-19'un gıda yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt olmadığı konusunda hemfikir olduğunu aktaran Saner, "Kovid-19 riskini en aza indirmek için yapılması gereken, hijyen kurallarına eksiksiz uyulması ve dışarıdan yemek siparişi için güvenilir restoranların tercih edilmesidir." ifadesini kullandı.

Saner, koronavirüsün plastik gibi ambalaj yüzeylerinde belirli bir süre kalabildiğini ve bu yüzeylere temasın ardından ellerin doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dışarıdan sipariş edilen gıdalar konusunda tek ihtiyacımız, zaten yıllardan beridir yürürlükte olan gıda hijyeni kurallarının gerçekten gereği gibi uygulanmasıdır. Birçok zincir 'temassız teslimat', 'siparişimi kapıya as' gibi sosyal mesafeyi korumaya yönelik uygulamalar devreye aldı. Çalışan personelin gıda veya ambalajla temasını minimuma indirdi. Bu kurallara uyulduğu sürece, dışarıdan sipariş edilen yiyeceklerde virüs açısından bir risk bulunmamaktadır. Burada bizim önerimiz, dışarıdan yapılan her türlü yiyecek ve fast food siparişinde güvenilir, denetim ve izlenebilirliği olan markaların tercih edilmesi yönünde olacaktır."

"Ürünler temassız teslim alınmalı"

Paket servis tercih edildiğinde siparişin, getiren kişiyle temas etmeden teslim alınmasına özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Saner, kuryenin ve mutfak çalışanlarının sağlık durumu ve hijyen kurallarına uyup uymadığına dair bilginin işletmeden talep edilmesinin faydalı olacağının altını çizdi.

Saner, ambalajdaki riskin yüzeyde olduğunu belirterek, "Gıdayı ambalajından çıkartarak bir tabağa almak, yaptıktan sonra elleri yıkamak ve eğer gıda yeterince sıcak değilse ısıtmak riskleri minimuma indirecektir." bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında da yer alan hijyen kurallarına restoranların gıdaların hazırlık aşamasında eksiksiz uyması gerektiğine dikkati çeken Saner, kuralların mutfak araç gereçlerinin dizaynı ve personel hijyeninden, koruyucu kıyafetlere kadar bulaşmayı önleyecek birçok önlemi içerdiğini kaydetti.

Saner, çalışanlara Kovid-19'a ilişkin farkındalık eğitimleri verilmesinin çok büyük önem taşıdığını aktararak, çalışanların sık sık değiştirmek üzere maske takması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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