Yemek siparişi götüren motosikletli kuryeye otomobil çarptı; 1 yaralı

BAYRAMPAŞA, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde aldığı siparişi götüren motosikletli kuryeye aynı yöne giden bir otomobil çarparak kaçtı. Kaza sonrası devrilen motordan düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kuryeye çarparak kaçan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza Bayrampaşa, TEM bağlantı yolunda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yemek siparişi götüren 34 JL 6949 plakalı motosikleti kullanan Abdurrahman G. isimli sürücüye aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken sürücü Abdurrahman G. de yaralandı. Motosiklete çarpan ve plakası alınamayan otomobilin sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kazanın olduğu yerden taksiyle geçen ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi araçtan inerek yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etti. Ambulans gelene kadar olay yerinde yaralının başında bekleyen sağlık çalışanı ekiplerin gelmesiyle yoluna devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası devrilen motosikletle çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasını belirlemek için çalışma başlatırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU