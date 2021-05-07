Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yemek siparişini götürürken park halinde belediye otobüsüne çarpan motosikletli kurye yaralandı.

Antalya'da yemek siparişini götürürken park halinde belediye otobüsüne çarpan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Muhammet Bedirhan Tik (18), 07 AHA 249 plakalı motosikletiyle yemek siparişini götürmek için yola çıktı. Kurye, bilinmeyen bir nedenden ötürü park halindeki Konyaaltı Belediyesi'ne ait 07 FAM 55 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan Tik, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs ve motosiklette ise maddi hasar oluştu.

Kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı
Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı
Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı
Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı
Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı, istediği olunca sevgi kelebeğine döndü
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı, istediği olunca sevgi kelebeğine döndü
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yemek siparişi götüren kurye, park halindeki otobüse çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:57:47. #1.16#

title