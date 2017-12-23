Yemek Programındaki Yarışmacılar, Defileye Çıkacak Modelleri Aratmıyor
Fox TV'nin ilgiyle izlenen yemek programında yarışan kadın yarışmacılar, giyim ve kuşamlarıyla defileye çıkan modelleri aratmıyor.
Fox TV ekranlarında yayınlanan 'En İyi Benim' isimli yemek programında yarışmacıların güzelliği dikkat çekiyor.
"SANKİ DEFİLEYE ÇIKACAKLAR"
Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programında boy gösteren gelin adaylarından Begüm'ün de yarıştığı programda yarışmacıları görenler "Sanki defileye çıkacaklar" şeklinde yorumlar yapıyor.
KURGU MU?
Öte yandan gelin adayı Begüm'ü programda görenler "Yaşananlar kurgu mu?" demekten de kendini alamıyor.
Yarışmadan dikkat çeken kareler;
YORUMLAR (114)
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Medeniyet açmaksa Bedeni Hayvanlar bizden daha medeni daha ne denir ki. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemek yarışmaları çok eğitici programlar.gelismis ülkelerin caz geçilmez programları. Bu sayede halkımız bilinclesiyor gelişiyor ve müreffeh bir türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Basta Fox tv ve su neidü belirsiz programin yapimcisi olmak üzere o kurguda (programda) emegi gecen herkesin Allah Belasini versin. Bu Milleti aptallastirmak edepsizligi normal göstermek isteyen Bu Tür programlara itibar etmeyin. Kolay yoldan 2 3 Kurus kazanicam diye millete yapilan oyunlara dahil olanlar insallah 7 kat mislisi sizin kendi ailelerinizden cikar 2 yakaniz bi araya gelmesin...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bunlar türk ve müslüman evlatları mı sizce?Cevap Yaz 9 5 Yayından KaldırASLAN SERT: Nasıl olmalı. Şöyle senin dediğin gibi olsunlar lale devriYayından KaldırENES: kardeşim işinle uğraş.bu ülkenin bu halde olması senin gibi müslümanlığını değil de müslümanları sorgulayan onlarla uğraşan kişiler sayesinde.buradada yorum yapacak kadar boş vaktinin olması ya da burada yorum yapmayı kendine bir vecize sayman senin de müslümanlığını sorgulamayı gerektiren bir durum.önce kendimize bakalım1 1 Yayından Kaldır
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türkiye artık hiç bir programın gerçek olmadığını biliyoruz... Hepsi senaryo ve özenle seçilmiş oyuncular... Bakmayın kardeşim zorlayan var... Ama program başında, veya sonunda hayal ürünüdür yazması lazım... Millet gerçek sanıyor yoksa. Aynı evlilik programları gibiCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Sorulsa müslümanız derler bunlara da bunları izleyenlere de yazık gerçekten çok yazık Allah doğru yollara çevirsin yazıkCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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Yarışmanın amacı et yemek değil amaç et sergilemekCevap Yaz 29 Yayından Kaldır
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Bunlar soyundukca vucutlarini sergiledikce bide gurur duyuyorlar bide vah zavallilar acinacak hallerini bilmiyorlarCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Sevim kooşşCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Size ne yahu. Beğenmiyorsan basarsın kumandanın 1 tuşuna TRT izlersin mutaassıp mutaassıpCevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
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Müslüman ülkeyiz sözde türk kadin kizlari soyundukca soyunuyor az kaldi ic camasirla gezerler yakinda. avrupa gavurlari o kadar acik giyinmiyorCevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
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Türkiye böyle sacmaliklarla uyutuluyor ve ahlaksizlastiriliyorCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Neuzu billah haşe bunlar denize mi giriyorlar,yoksa yemek mi yapiyorlar, mafiş nezaket..Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Hımmm. Mavili fena değilmiş :)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu ne yahu travesti gibiler iğğğrenccccCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Bunlar yumurta pişirsin, ben 5 yıldızlı otelde aşçı başı olurumCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Mankenlere taş çıkartır bunlar hepside süperCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Suç bunlarda değil bunları izleyenlerde malesef çok abaza bi milletimiz var nerde çıplak varsa en çok onlar izlenip beğeni alıyo destekleniyoCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Bunlar merciğemi fırında güzel pişirir :)Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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İnsan ların giyimine dinine inancına siyahına beyazına karasına akına hürmetsizlik etmeyınızCevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır