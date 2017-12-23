Yemek Programındaki Yarışmacılar, Defileye Çıkacak Modelleri Aratmıyor

ENES:

kardeşim işinle uğraş.bu ülkenin bu halde olması senin gibi müslümanlığını değil de müslümanları sorgulayan onlarla uğraşan kişiler sayesinde.buradada yorum yapacak kadar boş vaktinin olması ya da burada yorum yapmayı kendine bir vecize sayman senin de müslümanlığını sorgulamayı gerektiren bir durum.önce kendimize bakalım