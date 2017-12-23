Yemek Programındaki Yarışmacılar, Defileye Çıkacak Modelleri Aratmıyor

Yemek Programındaki Yarışmacılar, Defileye Çıkacak Modelleri Aratmıyor

Fox TV'nin ilgiyle izlenen yemek programında yarışan kadın yarışmacılar, giyim ve kuşamlarıyla defileye çıkan modelleri aratmıyor.

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'En İyi Benim' isimli yemek programında yarışmacıların güzelliği dikkat çekiyor.

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKACAKLAR"

Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programında boy gösteren gelin adaylarından Begüm'ün de yarıştığı programda yarışmacıları görenler "Sanki defileye çıkacaklar" şeklinde yorumlar yapıyor.

KURGU MU?

Öte yandan gelin adayı Begüm'ü programda görenler "Yaşananlar kurgu mu?" demekten de kendini alamıyor.

Yarışmadan dikkat çeken kareler;





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YORUMLAR (114)

  • BİLGE KAAN :
    Yemek yarışmaları çok eğitici programlar.gelismis ülkelerin caz geçilmez programları. Bu sayede halkımız bilinclesiyor gelişiyor ve müreffeh bir türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
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  • VATANSEVER:
    Basta Fox tv ve su neidü belirsiz programin yapimcisi olmak üzere o kurguda (programda) emegi gecen herkesin Allah Belasini versin. Bu Milleti aptallastirmak edepsizligi normal göstermek isteyen Bu Tür programlara itibar etmeyin. Kolay yoldan 2 3 Kurus kazanicam diye millete yapilan oyunlara dahil olanlar insallah 7 kat mislisi sizin kendi ailelerinizden cikar 2 yakaniz bi araya gelmesin...
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  • ABUZER HOCANIZ:
    bunlar türk ve müslüman evlatları mı sizce?
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    ASLAN SERT: Nasıl olmalı. Şöyle senin dediğin gibi olsunlar lale devri
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    ENES: kardeşim işinle uğraş.bu ülkenin bu halde olması senin gibi müslümanlığını değil de müslümanları sorgulayan onlarla uğraşan kişiler sayesinde.buradada yorum yapacak kadar boş vaktinin olması ya da burada yorum yapmayı kendine bir vecize sayman senin de müslümanlığını sorgulamayı gerektiren bir durum.önce kendimize bakalım
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  • CAN:
    türkiye artık hiç bir programın gerçek olmadığını biliyoruz... Hepsi senaryo ve özenle seçilmiş oyuncular... Bakmayın kardeşim zorlayan var... Ama program başında, veya sonunda hayal ürünüdür yazması lazım... Millet gerçek sanıyor yoksa. Aynı evlilik programları gibi
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  • TGB YVZZ:
    Sorulsa müslümanız derler bunlara da bunları izleyenlere de yazık gerçekten çok yazık Allah doğru yollara çevirsin yazık
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  • EMRE:
    Bunlar soyundukca vucutlarini sergiledikce bide gurur duyuyorlar bide vah zavallilar acinacak hallerini bilmiyorlar
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  • CAN:
    Müslüman ülkeyiz sözde türk kadin kizlari soyundukca soyunuyor az kaldi ic camasirla gezerler yakinda. avrupa gavurlari o kadar acik giyinmiyor
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  • SÜTÇÜ İMAM:
    Neuzu billah haşe bunlar denize mi giriyorlar,yoksa yemek mi yapiyorlar, mafiş nezaket..
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  • HİLAL YILDIZ:
    Suç bunlarda değil bunları izleyenlerde malesef çok abaza bi milletimiz var nerde çıplak varsa en çok onlar izlenip beğeni alıyo destekleniyo
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