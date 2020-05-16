Yemek pişirmek isterken ormanı yaktı
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Yemek pişirmek isterken ormanı yaktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası A.M.'nin sucuk, yumurta ve patates pişirmek için yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu.

Yemek pişirmek isterken ormanı yaktı
16.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:58

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası A.M.'nin sucuk, yumurta ve patates pişirmek için yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 10 dönüm zarar gördü. Jandarma A.M.'yi gözaltına aldı.

İlçenin Taşkesiği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönümlük ana zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan araştırmada yangının akli dengesi yerinde olmayan şizofren raporu bulunduğu belirtilen A.M.'nin sucuk, yumurta ve patates pişirmek için yaktığı ateşin büyümesi sonrası çıktığı tespit edildi. A.M. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler yangının çıktığı noktada yaptığı araştırmada, A.M.'nin pişirmeye çalıştığı yiyeceklerin kalanlarını buldu.

Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, bölgede salı gününe kadar hava sıcaklığının yüksek seyredeceğini belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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