Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
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Çerkezköy, Güncel

Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

03.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı. Dinçer, "Ben çalışma masamda öğrencilerime ders anlatırken, öğrencilerim benim ders işleyişimdeki anlattığım konuyu tablo halinde görmek istediler. Benim tahta başında ders anlatmamı özlediklerini söylediler. Bende o aklıma geldi ve 'tahta yoksa da buluruz' dedim. Hemen bilgisayarımı yere indirdim ve işte bu da tahtanız dedim. Önce hepimiz güldük" dedi.

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. 15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

Öğretmen Dinçer, yemek masasını okul tahtasına çevirmesinin ders sırasında bir anlık ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, "Ben çalışma masamda öğrencilerime ders anlatırken, öğrencilerim benim ders işleyişimdeki anlattığım konuyu tablo halinde görmek istediler. Benim tahta başında ders anlatmamı özlediklerini söylediler. Bende o aklıma geldi ve 'tahta yoksa da buluruz' dedim. Hemen bilgisayarımı yere indirdim ve işte bu da tahtanız dedim. Önce hepimiz güldük. Ondan sonra da dersimize devam ettik. Öğrencilerim masayı gördükten bana, 'öğretmenim bu bir masa dediler.' Hayır dedim dikkatli bakın o bir yazı tahtası. Ondan sonra da ders işlemeye başladık. Onların gözünde o ışığı o umudu gördükten sonra bende çok mutlu oldum. Zaten bu dönemde bu zor günlerde hepimizin kendi evindeki çocukları için öğrencilerimiz için de onların gözlerindeki bir sevgi bur umut görmek.Onu başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

'OKULDA BİRLİKTE OLMAYI ÖZLEDİK'

Öğrenci ve velileri ile görüşüp, zor süreçte destek vermeye çalıştığını söyleyen Dinçer, "Onlarla okulda birlikte olmayı özledim. Onlarında birlikte olmayı özlediklerinden eminim. Ben derslerimin bir kısmını da onlara bir birileriyle sohbet etmek için arıyorum. Enerjilerini atmakta güçlük çektiklerini düşünüyorum. Onları ilgili alanlarına yönlendirmeyi çalışıyorum. Ama öğretmenlerini özleme noktasında ben bütün öğretmen arkadaşlarımın onlarla iletişimi sürdürdüğünü görüyorum. Bizim Çerkezköy Ortaokulu öğretmenlerimizin hepsi çok fedakardır. Bu süreçte öğrencilerinin yanında biz okul olarak uzaktan eğitimi öğrencilerimizle yakından ilgilenerek desteklediğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yemek masasını okul tahtasına çevirip ders işlediği fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir çok kişinin arayıp tebrik ettiğini söyleyen Dinçer, "Hepimiz bu ekibin bir parçası olarak üzerimize düşeni yapacağız inşallah" dedi.

Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Kaynak: DHA

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Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
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