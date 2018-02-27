Hiç Görmediği Eve Peşinat Veren İranlı Turist, 70 Bin TL'sini Dolandırıcılara Kaptırdı
Antalya'da ev almak için internetten tanıştığı dolandırıcılarla restoranda bir araya gelen İranlı turist, hiç görmediği evin pazarlığında 70 bin lirasını kaptırdı.
Antalya'dan ev almak için internetten tanıştığı kişilerle restoranda bir araya gelen İranlı turist, hiç görmediği evin pazarlığında 70 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.
GÖRMEDİĞİ EVİN PEŞİNATINI VERDİ
Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda yaşanan olayda İranlı turist, Antalya'dan ev almak için internetten tanıştığı Fatih ve Muhammet kod adlı 2 kişiyle restoranda bir araya geldi. Burada önce yemeklerini yiyen taraflar daha sonra ev satışı için konuşmaya başladı. 150 bin liraya anlaştıkları evin parasını çantayla yanında getiren İranlı turist, iddiaya göre henüz daha görmediği ev için ön ödeme olarak 70 bin lira verdi.
BİR YERE KADAR GİDİP GELECEĞİZ DEYİP KAÇTILAR
Olaydan kısa süre sonra ikili, "Bir yere kadar gidip geleceğiz" diyerek ayrıldı. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine şüphelenen İranlı turist, dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri arama çalışması başlatırken, İranlı turist ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
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Bunu adanaya beklerizCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Adanada mı olmuş normal bir durumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sahtekarlıkta birinci sıradayız emek vererek çalışmak zor geliyor. lakin burda suçlu devlettir. çünkü araştırın suç işleyenlerin tamamı sabıkalıdır. burdan yetkililere kesinlikle cezai şartlar ağırlaştırılmalıdır. gereğini yapsınlar demekten başka yol yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tek bişey dicem o iranlıyaya sen hakkaten gerizekalımısın yaCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırFİKİR: Adam gerizekalı olabilir, ama bir ihtimal daha var çevresinde sadece gerçek müslümanlar varsa başka türlüsünü bilmiyordur.Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır