Hiç Görmediği Eve Peşinat Veren İranlı Turist, 70 Bin TL'sini Dolandırıcılara Kaptırdı

Antalya'dan ev almak için internetten tanıştığı kişilerle restoranda bir araya gelen İranlı turist, hiç görmediği evin pazarlığında 70 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

GÖRMEDİĞİ EVİN PEŞİNATINI VERDİ

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda yaşanan olayda İranlı turist, Antalya'dan ev almak için internetten tanıştığı Fatih ve Muhammet kod adlı 2 kişiyle restoranda bir araya geldi. Burada önce yemeklerini yiyen taraflar daha sonra ev satışı için konuşmaya başladı. 150 bin liraya anlaştıkları evin parasını çantayla yanında getiren İranlı turist, iddiaya göre henüz daha görmediği ev için ön ödeme olarak 70 bin lira verdi.

BİR YERE KADAR GİDİP GELECEĞİZ DEYİP KAÇTILAR

Olaydan kısa süre sonra ikili, "Bir yere kadar gidip geleceğiz" diyerek ayrıldı. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine şüphelenen İranlı turist, dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri arama çalışması başlatırken, İranlı turist ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.