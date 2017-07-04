Yemek Kontrolünden Sorumlu 6 Subay ve Astsubay Açığa Alındı (3)
GIDA KONTROLDEN SORUMLU ASTSUBAY TUTUKLANDIManisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında açığa alınan ve bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 6 askerden 4'ü adliyeye getirildi.
GIDA KONTROLDEN SORUMLU ASTSUBAY TUTUKLANDI
Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında açığa alınan ve bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 6 askerden 4'ü adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan askerlerden 1'i serbest bırakılırken, 3'ü de akşam saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 1,5 saat boyunca ifade veren gıda kontrolünden sorumlu 3 kişiden 2'si daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, astsubay S.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MANİSA,