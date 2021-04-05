Yemek Kartı Şirketleri Derneği kuruldu
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Yemek Kartı Şirketleri Derneği kuruldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Yemek Kartı Şirketleri Derneği kuruldu

Yemek kartı sektörünün gelişmesine destek olmak amacıyla Yemek Kartı Şirketleri Derneği kuruldu.

Yemek kartı sektörünün gelişmesine destek olmak amacıyla Yemek Kartı Şirketleri Derneği kuruldu.

Setcard'dan yapılan açıklamaya göre, Yemek Kartı Şirketleri Derneği, yemek kartı ekosisteminin ortak sesi olmak, sektörün yarattığı katma değere ilişkin farkındalık yaratmak ve tüm paydaşlar yararına çözümler üreterek sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak üzere faaliyet gösterecek.

Başkanlığını Set Kurumsal Hizmetler AŞ Genel Müdürü Öner Piyade'nin yürüteceği Dernek, aynı zamanda sektöre ilişkin etik kuralları belirleyerek tüm sektörün yürürlükteki mevzuata uygun davranmaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemek Kartı Şirketleri Derneği Başkanı Öner Piyade, sektörün 209 bin istihdam ve kamuya sağladığı 5,4 milyar TL'lik vergi geliri ile ciddi bir katma değer yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem dünyada hem de Türkiye'de köklü bir geçmişe sahip olan sektörümüz; restoran, kafe, işveren, çalışan ve kamu da dahil olmak üzere birçok sektöre dokunuyor, değer yaratıyor. Sektörümüzün yarattığı bu katma değeri daha da artırmak amacıyla diğer tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ekosistemimizin daha da geliştirilmesine öncülük edecek faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yemek kartı ekosisteminin sürdürülebilirliğine büyük önem veriyoruz. Bu alanda mevcut mevzuatın etkin bir şeklide uygulanmasından yatırım ortamının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile de çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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