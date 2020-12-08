Yemek kartı ile ödemelerde 'kare kod' avantajı

Yeni nesil ödeme platformu ininal, yemek kartı MultiNet'in geçerli olduğu restoranlarda ininal Cüzdan üzerinden kare kod ile ödeme yapıldığında, tüketicinin harcamalarının yüzde 5'ini anında geri alabileceğini duyurdu.

Yeni nesil ödeme platformu ininal, iştiraki olduğu finansal teknoloji grubu Multinet Up ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kullanıcıları için yenilikçi bir hizmete daha imza attığını açıkladı. İş birliği kapsamında, ininal kullanıcıları, MultiNet'in geçerli olduğu 30 bine yakın restoranda ininal Cüzdan üzerinden kare kod ile ödeme yaparak harcamalarının yüzde 5'ini anında geri alabilecek.

4 MİLYON KULLANICIYI ÜYE RESTORANLARLA BULUŞTURUYORUZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up CEO'su Demirhan Şener, "Multinet Up'ta paydaşlarımıza değer kazandırmaya yönelik geliştirdiğimiz çözümlerin gerek üçüncü parti kurumlarla gerek Multinet Up grup şirketlerimizle yaptığımız iş birlikleri sayesinde daha fazla kullanıcıya ulaşmasını önemsiyoruz. Geçtiğimiz ay Belbim AŞ ile yaptığımız iş birliği sonucu MultiNet yemek kartı geçen noktalarda İstanbulkart ile ödeme yapılmasını mümkün kıldık. Bu iş birliğimizle de ininal'ın çoğunluğu gençlerden oluşan 4 milyon kullanıcısını üye restoranlarımızla buluşturuyoruz. Bundan böyle, ininal Cüzdan kullanıcıları dilerlerse paket servis siparişlerinde dilerlerse restoranların gel-al hizmetleri kapsamında yaptıkları alışverişlerde ininal Cüzdan uygulamasından karekod okutarak temassız, hijyenik ve güvenli ödeme imkanına sahip olacaklar. Yeme-içme sektörünün içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde sektöre katkıda bulunmak adına atılmış bu kıymetli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

HİJYENİK ÖDEME YÖNTEMİ İLE YÜZDE 5 KAR SAĞLANACAK

İş birliği ile ilgili konuşan ininal CEO'su Hakan Gonca, "Son dönemde dijitalleşmeye geçiş hızlanırken harcama alışkanlıkları da değişti. Alışverişler olabildiğince dijitale taşınırken nakit para yerini kart ve dijital ödeme yöntemlerine bıraktı. Biz de ininal olarak bu süreçte ininal Plus Hesap, temassız ödeme, sanal kart kolaylığı, 7/24 EFT gibi hizmetlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırdık. Son olarak MultiNet'in geçerli olduğu binlerce restoranda kare kod ile ödeme hizmetimizi hayata geçirdik. ininal kullanıcıları artık MultiNet geçerli restoranlarda ödemelerini ininal Cüzdan üzerinden kare kod ile yapabilecek ve ödemelerinin yüzde 5'ini anında geri alabilecek. Aynı zamanda kullanıcılar kart kullanmadan daha hijyenik bir ödeme yöntemini de deneyimlemiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı