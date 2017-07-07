Yemek kamyoneti tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kazada kamyonet tarlaya devrildi



KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir yemek fabrikasına ait kapalı kasa kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 42 B 2776 plakalı kapalı kasa kamyonet, Kaymakam Virajı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ekin tarlasına devrildi. Yan yatan yemek aracının içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile birlikte Beytullah Y. (18), Arif Atçı (17), Fırat Ö. ve Azmi G. ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Arif Atcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yemek aracının, Yeşildağ Mahallesi'nde bir yemek organizasyonundan Beyşehir ilçe merkezine dönüş halinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.