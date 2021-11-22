Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Emirdağ Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı Bölüm Başkanı Öğr. Grv. Dr. Erhan Babaç tarafından "Yemek Fotoğrafçılığına Giriş" etkinliği gerçekleştirildi.

Zoom hesabından çevrim içi gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin birçok ilinden aşçılık ve gastronomi profesyonellerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Babaç etkinlikte; tabaklamada doğru ürün planlama, proporsiyonda doğru ürün yerleşimi, tabaklarda doğru doku uyumu sağlama, besin değerleri ve pişirme tekniklerine göre renk seçiminin önemi, zemin kullanımı, bütünlük (alan/ışık tercihleri ve farklı açılardan çekim) ve kullanılabilecek ekipmanlara ilişkin bilgiler verdi. Etkinlikte, bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik "doğru yemek fotoğrafçılığında tabaklama nasıl yapılır? " sorusunun cevapları arandı.

Etkinliğe olan ilginin yüksek olması sebebiyle ikinci ve üçüncü etkinliklerin de planlanmasına karar verilirken gelecek etkinliklerde çekim teknikleri üzerinde durulmasının, spesifik olarak bir reçete üzerinden uygulama yapılıp bir tabak oluşturma ve canlı yayında tabak çekiminin yapılmasının planlandığı kaydedildi. Takip edecek etkinliklerle birlikte toplamda gerçekleştirilecek olan üç etkinlikle yemek fotoğrafçılığının anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik açısından verimli bir şekilde sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

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