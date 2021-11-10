Yemek Bursu Duyurusu

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde yemek bursu almaya hak kazanan öğrencileri gösterir liste birimlere gönderilmiş olup; öğrencilerin kimlik kartlarına 11 Kasım 2021-24 Haziran 2022 tarihleri arasında kullanmaları için günde 1 (bir) öğün ücretsiz yemek hakkı tanımlanmıştır.

Burslu yemek hizmetinden faydalanmak için öğrenci kimlik kartlarının, turnike üstü kart okuyucusuna veya nakit para yükleme cihazı kioska 1 kez okutularak "Burslu Öğrenci" kart tipi tanımlama işlemini gerçekleştirmesi gerekmekte olup başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

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