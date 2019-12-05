Yemek borusu kapanan Nijeryalı hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu

05.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:50

Yemek borusu kapandığı için yıllardır beslenemeyen Nijeryalı hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu. 44 kilo geldiği hastanede yemek borusunda mıknatıslarla açılan kanal sayesinde yemek yiyebilen hasta 64 kiloya yükseldi.

Nijerya'da yaşayan 26 yaşındaki İsmael Boubacar Sanda, yaklaşık 5 yıl önce yutma güçlüğü şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. Nijerya'daki doktorların ameliyat olmasını önerdiği genç, belirli aralıklarla üç kez ameliyat oldu. Ameliyatlar sonrası talihsiz hastanın yemek borusu tamamen kapandı. Tükürüğünü bile yutamaz hale gelerek 44 kiloya düşen genç, çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Yaklaşık 2 ay önce Ankara Şehir Hastanesine gelen Nijeryalı hastaya ameliyatın risklerini ortadan kaldırmak için dünyada ilk olan bir yöntem uygulandı. Uygulanan işlemde ağzından ve midesinden yerleştirilen mıknatıslarla Sanda'nın yemek borusunda kanal açıldı. Uygulanan tedaviyle 64 kiloya çıkarak sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç, dilediği gibi yemek yiyebiliyor.

Tedaviden önce hiçbir şey yiyip içemediğini anlatan İsmael Boubacar Sanda, "Hayatım çok zordu. İnsanlarla konuşmak istemiyordum. Sadece hastalığım hakkında düşünüyordum. Ailemle bile konuşmuyordum. Korkuyordum, insanlarla konuşmak istemiyordum. Şu anda arkadaşlarımla konuşuyorum. Şu an iyiyim, yemek yiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim" dedi.

Tüm yemekleri yemeyi özlediğini ifade eden Sanda, sağlığına kavuştuktan sonra bol bol yemek yediğini söyledi.

Hastanın kapalı olan yemek borusunda mıknatıslarla kanal açtıklarını belirten Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Ödemiş, "Mıknatısla tedavi yöntemini 5 yıl önce Türkiye'de ilk defa ben kullandım. O zaman safra yolları için kullanmıştım. Ama mıknatısla yemek borusunda kanal açma tedavisi dünyada ilk defa bizim tarafımızdan İsmael'e yapılmış oldu" diye konuştu.

Hastanın ağzından ve midesinden girerek yemek borusunun iki ucuna mıknatıs yerleştirdiklerini kaydeden Ödemiş, "Günler içerisinde birbirine yaklaşan mıknatısların 15'inci günde birleştiklerini gördük. Mıknatısları tek yoldan çıkardık. Yemek borusunda cerrahiyle yapılması çok zor olan işlemi, bu yöntemle hastayı riske atmadan gerçekleştirmiş olduk. Açılan kanalı genişlettik. İki ay içinde 20 kilo aldı" şeklinde konuştu.

(Neşra Durmaz - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA