Yemek borusu doğuştan kısa olan Suriyeli Muhammed 2 yıldır ameliyat olmayı bekliyor
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Yemek borusu doğuştan kısa olan Suriyeli Muhammed 2 yıldır ameliyat olmayı bekliyor

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da doğuştan yemek borusu kısalığı nedeniyle ağızdan beslenemeyen Suriyeli Muhammed El Hüseyin, 2 yıldır ameliyat edilmeyi bekliyor.

Adana'da doğuştan yemek borusu kısalığı nedeniyle ağızdan beslenemeyen Suriyeli Muhammed El Hüseyin, 2 yıldır ameliyat edilmeyi bekliyor.

Suriye'den 5 yıl önce Adana'ya gelen Ahmet El Hüseyin ile eşi Hamide El Kasım'ın (24) en büyük çocukları Muhammed, yemek borusu kısa olarak dünyaya geldi.

Doğduğunda uzun süre kuvözde tedavi gören Muhammed, katı gıda tüketemediği için ailesi tarafından karnından besleniyor.

Ailesi, Muhammed'in ameliyat edilip bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor.

Tercüman aracılığıyla konuşan anne Hamide El Kasım, doğduktan bir süre sonra oğlunun boğazına ve karnına delik açıldığını söyledi.

Hastane görevlilerinin Muhammed'in 1 yaşına geldiğinde ameliyat edileceğini, yemek borusuna kavuşacağını söylediklerini aktaran Hamide, 3 yaşına gelen oğlunun ameliyatının hala yapılmadığını kaydetti.

Hamide, "Fakat sürekli ertelendi. Artık hangi detaylardan dolayı bilmiyorum. En son da pandemi nedeniyle ertelendi. Şu ana kadar böyle. Ben artık rahat uyuyamıyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Bir an önce çocuğum tedavisi olsun. Çocuğumun normal çocuklar gibi yemek yediğini görmek istiyorum." dedi.

Yemek borusu doğuştan kısa olan Suriyeli Muhammed 2 yıldır ameliyat olmayı bekliyor
Yemek borusu doğuştan kısa olan Suriyeli Muhammed 2 yıldır ameliyat olmayı bekliyor
Yemek borusu doğuştan kısa olan Suriyeli Muhammed 2 yıldır ameliyat olmayı bekliyor
Yemek borusu doğuştan kısa olan Suriyeli Muhammed 2 yıldır ameliyat olmayı bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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