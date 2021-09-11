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Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu

GÜRCİSTAN'DA yemek borusu kanseri teşhisiyle tümör ameliyatı geçiren Bezhan Metreveli, ameliyat sonrasında yemek borusunda oluşan kaçak nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi.

GÜRCİSTAN'DA yemek borusu kanseri teşhisiyle tümör ameliyatı geçiren Bezhan Metreveli, ameliyat sonrasında yemek borusunda oluşan kaçak nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi. Defalarca gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuşamayan Metreveli, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Korkmaz tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuşan genç adam, haftalar sonra ilk yemeğini Türkiye'de yedi.

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Bezhan Metreveli'nin hayatı, kendisine yemek borusu (özafagus) kanseri teşhisi konulduktan sonra tamamıyla değişti. Yemek borusunda oluşan tümörün alınması için operasyon geçiren Metreveli'nin, ameliyattan sonra şikayetleri devam etti. Şikayetleri doğrultusunda yapılan tetkikler sonucunda ameliyat sırasında yemek borusunda kaçak oluştuğu tespit edildi. Bu kaçak dolayısıyla yediği-içtiği her şeyin akciğer ve karın boşluğunda toplandığı belirlendi. Oluşan kaçağın giderilmesi için Gürcistan'da defalarca operasyon geçiren Bezhan Metreveli'nin şikayetleri, yapılan işlemler sonrasında daha da artış gösterdi. Tedavi dolayısıyla akciğerlerine kateter, karın boşluğuna gastrostomi tüpü ve bağırsağına jejunostomi tüpü takılan Metreveli, 2 hafta boyunca bağırsaklarından tüp yardımıyla beslendi. Ağızdan beslenmeyi tamamen hayatından çıkartmak zorunda kalan Metreveli, enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıkmasının ardından Türkiye'de tedavi olmaya karar verdi.

"VÜCUDUNDAKİ TÜM TÜPLERDEN KURTULDU"

Adatıp İstanbul Hastanesi'ne başvuran Bezhan Metreveli, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Korkmaz tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra endoskopi işlemine alındı. Yapılan endoskopi işlemi sonrasında hastanın durumu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Uğur Korkmaz şunları söyledi:

"Hastamız hastanemize geldiğinde enfeksiyon değerleri çok yüksekti ve 2 hafta önce ağızdan beslenme tamamen kesilmişti. Yapılan endoskopi sonucuna göre hastanın yemek borusunda 3 cm boyutunda bir kaçak tespit edildi. Hastamızı hiç bekletmeden endoskopik işleme aldık ve yemek borusuna metalik stent yerleştirerek kaçak alanını kapattık. Akabinde birkaç kez daha endoskopik işlem yapıldı. Hastamızın vücudundaki diğer tüpler de çıkartıldı. Yapılan bu işlem sonrasında hastamız önce sıvı alımına, sonraki günlerde ise yumuşak beslenmeye geçti. İzleyen sürecin devamında hastamızın stent askısı çıkartıldı ve 3 hafta sonra ise yemek borusuna yerleştirilen metalik stentin çıkartılması planlanmaktadır. Böylelikle hastamızın vücudunda yabancı hiçbir cisim kalmayacak."

"İYİLEŞEBİLECEĞİME İHTİMAL VERMİYORDUM"

Ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşayan Bezhan Metreveli, yaşadığı süreç ile ilgili, "Gürcistan'da defalarca geçirdiğim operasyonlar sonrasında iyileşebileceğime olan inancım azalmıştı. Haftalarca yemek yiyemediğim için kilo kaybetmeye de başlamıştım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine çareyi Türkiye'de aramaya karar verdim ve bu kararımdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Doç. Dr. Uğur Korkmaz ve ekibine teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.


Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye'de sağlığına kavuştu

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