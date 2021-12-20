Yemek Artıklarını Organik Gübreye Dönüştüren Kurtçuklar - Haberler
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Yemek Artıklarını Organik Gübreye Dönüştüren Kurtçuklar

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Hem yemek artıklarını değerlendirip hem de organik gübre üretmek artık o kadar da zor değil. Yemek artıklarını çöp kutusu yerine kurtçuk kutusuna atmak yetiyor.

Hem yemek artıklarını değerlendirip hem de organik gübre üretmek artık o kadar da zor değil. Yemek artıklarını çöp kutusu yerine kurtçuk kutusuna atmak yetiyor. Kurtçuklar yemek artıklarını yiyor, daha sonra da kurtçukların geride bıraktıkları organik gübre oluyor

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