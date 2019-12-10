Yemek ararken başı tenekeye sıkıştı
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Yemek ararken başı tenekeye sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yemek aradığı sırada kafası tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18
Yemek ararken başı tenekeye sıkıştı

'nın ilçesinde yemek aradığı sırada kafası tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, sokakta yemek arayan bir köpek teneke içerisinde bulunan kalıntıları yemek için kafasını soktuğu tenekenin içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden yoldan geçen vatandaşlar belediye ekiplerine verdi. Gelen ekipler tarafından alınan köpek hayvan barınağına götürüldü. Burada ekipler tarafından başı tenekeye sıkışan köpek kurtarıldı. Daha sonra köpek tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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