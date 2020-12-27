Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi
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Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi

27.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:41
Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü bir şekilde araç kullanırken polise yakalanan 2 kişiye ceza üstüne ceza yazıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü bir şekilde araç kullanırken polise yakalanan 2 kişiye ceza üstüne ceza yazıldı.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Daldaban mevkii üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri cadde üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslara ceza yazmak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 16 AID 231 plakalı otomobilin içinde bulunan Serkan Ç. ve Emirhan A. isimli iki genç çevirmeye takıldı. Gençlerin sokağa çıkma izinlerinin olmaması üzerine ekipler, şahısları araçtan indirerek cezai işlem uygulamak istedi. Araçtan inen sürücüye alkol kontrolü de yapan ekipler, sürücünün 1.78 promil alkollü olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda otomobilin de muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü Serkan Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, alkollü araç kullandığı için bin 228 lira, maske takmadığı için 900 lira, sürücünün yanında yolcu olarak bulunan Emirhan A.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira ve maske takmamaktan 900 lira para cezası kesildi. Aracın muayenesi olmadığı için ayriyeten 132 lira ceza uygulanan gençlere toplamda 9 bin 460 lira ceza kesildi.

Alkollü yakalanan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilerin kayıt yapmaması için dakikalarca dil döktü. Alkollü yakalandığını, sokağa çıktığını, ancak kimsenin kendisini kovalamadığını, polislerden kaçmadığını söyleyen sürücü Serkan Ç., kötü bir şey yapmadığını savundu.

Öte yandan, Serkan Ç., alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye attığı için otomobili trafikten men edildi. Polis merkezine götürülen alkollü sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi
Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi
Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi
Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi
Yemediği ceza kalmadı, 'kötü bir şey yapmadık' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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