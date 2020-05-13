Yeme içmede zorlanan sokak kedisine diş tedavisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeme içmede zorlanan sokak kedisine diş tedavisi

OSMANİYE'de, hayvansever Alptekin Berk'in iş yerinin önünde beslediği ve 'Pakize' ismini verdiği sokak kedisi, yeme problemi çekmeye başlayınca diş tedavisi ile sağlığına kavuşturuldu.

Yeme içmede zorlanan sokak kedisine diş tedavisi
13.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:06

OSMANİYE'de, hayvansever Alptekin Berk'in iş yerinin önünde beslediği ve 'Pakize' ismini verdiği sokak kedisi, yeme problemi çekmeye başlayınca diş tedavisi ile sağlığına kavuşturuldu. Kediye, çürük dişi çekildikten sonra, antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı.

Alptekin Berk, Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde beslediği ve 'Pakize' ismini verdiği sokak kedisinin ağzından salya ve koku geldiğini fark etti. Berk, verdikleri yemekleri sağlıklı tüketmediğini gördüğü kediyi, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya götürdü. Laçinbala, dişinde çürükler tespit edilen kediyi tedaviye aldı. Kedinin, çürük olan dişi çekilip, antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı. Hayvan sever Alptekin Berk, "Sokakta hayvanlarından ismini 'Pakize' koyduğumuz kedimizin son günlerde verdiğimiz yemekleri sağlıklı tüketemediğini fark ettik. En sevdiği ciğer soteyi bile zor yiyordu. Çaresizce yardım beklerken, haber sitelerinden HAYTAP'ın Osmaniye il temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştım. İstirahat günü olmasına rağmen kedimizin muayenesini yaptı. Kedimizin dişinin çürük olduğunu fark ettik. Ağız ve diş temizliğini yapıp, gereken ilaçları uyguladı, reçetemi verdi. HAYTAP'ın Türkiye'nin bir çok noktasında bu tip hayvanlara yardım eli uzatabilmesi için destek verin" dedi.

'ÇÜRÜK TEDAVİ EDİLMEZSE BESLENEMEYİP ÖLÜRLER'Tedavi için kendisine ulaştırılan sokak kedisinin dişlerinde çürümeler olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları söyledi: "Bir yaşındaki dişi sokak kedimizin dişleri çok kötü durumdaydı. Kedilerde sık görülen çürük tedavisinin önüne geçilmezse beslenemeyen kediler öldüğü gibi hastalanıp halk sağlığını da tehdit edebilirler. Bu düşüncelerle aylar önce tesisimiz kurulurken HAYTAP'dan ağız ve diş bakımında kullanılacak malzemelerden istemiştik. Bizleri kırmadılar 100'lerce kedinin hayatını kurtardılar. Bizlere bu imkanları veren HAYTAP yönetim kuruluna ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ağzındaki çürükleri kavitron makinesi ile temizledik. Çürük 1 dişini çektik. Antibiyotik ve mineral tedavisine başladık."

Tedavisinin ardından Alptekin Berk'e teslim edilen kedinin, şu anda sağlıklı ve rahat bir şekilde yeme içme ihtiyacını giderdiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Deniz Gezmiş Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Sinan Özen Ebru Şallı
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Gönül Loris Karius Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yeme içmede zorlanan sokak kedisine diş tedavisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 13:01:02. #1.15#
title