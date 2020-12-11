Restoranlara 'komisyon' müjdesi; Ocak sonuna kadar alınmayacak
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Restoranlara 'komisyon' müjdesi; Ocak sonuna kadar alınmayacak

11.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:03
Restoranlara 'komisyon' müjdesi; Ocak sonuna kadar alınmayacak

Koronavirüs pandemisinin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme-içme sektörü geliyor.

Koronavirüs pandemisinin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme-içme sektörü geliyor. Bu nedenle GetirYemek, Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdığını duyurdu. 

GetirYemek, Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdığını açıkladı. GetirYemek CEO'su Batuhan Gültakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs pandemisinin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme-içme sektörü geliyor. Şu anda pek çok işletme ayakta kalmaya çalışıyor. Kurulduğumuz günden bu yana restoran iş ortaklarımızın yanında yer aldık. Onlarla büyüyeceğimizin bilinciyle, dayanışma içinde hareket ettik. Bu duruşumuz bugün de değişmedi. GetirYemek'teki sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu Ocak ayı sonuna kadar kaldırdık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yaparak, restoranlarımıza tam destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

EK ÜCRET YOK, KAZANÇ ERTESİ GÜN HESAPTA

2019 yılında kurulan GetirYemek, restoranlara da pek çok avantaj sunmuştu. Şirketten yapılan açıklamada; "GetirYemek, hizmete başladığı günden bu yana restoranların talep ve hassasiyetlerine de kulak vererek sektörde pek çok ilki hayata geçiriyor. Sektör için düzenli nakit akışının önemini dikkate alan GetirYemek, restoranların kazançlarını ertesi gün öğlene kadar hesaplarına gönderiyor. Bunun yanı sıra restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep etmiyor.  Paket servise olan talebin artırılması için kolları sıvayan marka, tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunun kaldırmasının yanı sıra siparişlerin artması için restoranlara kampanya desteği de sağlıyor. GetirYemek bu kampanyalarda, restoranların verdikleri indirim kadar ek indirim sunuyor. İş ortakları için güçlü reklam içerikleri de sağlayan GetirYemek, restoranların kazançlarını artırmaları için milyonlarca TL değerinde reklam yatırımı yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Bİ MUTLULUK HAREKETİ"

GetirYemek, ayrıca herkesi paket sipariş vererek restoranlara destek olmaya çağırdığı "bi mutluluk hareketi"ni başlattığını da açıkladı. "Bi mutluluk hareketi"ni daha geniş kitlelere duyurmak için hazırlanan reklam filminde, restoran sektörünün bu zor günlerde halkın desteği ile ayakta kalabileceğinin altı çiziliyor. "Bi siparişten ne çıkar?" sorusuyla, verilen her bir siparişin restoranlar için önemine vurgu yapan GetirYemek, kullanıcısı olsun olmasın herkesi "haydi bi sipariş verin!" diyerek restoranlara desteğe davet ediyor.


Restoranlara 'komisyon' müjdesi; Ocak sonuna kadar alınmayacak
Restoranlara 'komisyon' müjdesi; Ocak sonuna kadar alınmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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